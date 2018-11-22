Учёные впервые собрали магнитный аналог диода

Таким образом был создан прибор, по которому электрический ток может двигаться лишь в одном направлении.

Учёные из университета Сассекса (Британия) впервые разработали и собрали устройство, способное пропускать магнитное поле только в одну сторону. Статья об этом размещена в журнале Physical Review Letters.

Идея физиков заключается в создании условий, которые приводят к нарушению магнитной взаимности. При определённой частоте вращения одна из индуктивностей обращалась в ноль, а другая оставалась конечной, то есть принцип взаимности был нарушен. Таким образом, они получили магнитный аналог диода — электронного прибора, по которому электрический ток может двигаться лишь в одном направлении.

Учёные провели теоретические расчёты, а также на практике произвели эксперименты, в результате доказав, что при постоянной скорости вращения цилиндра с U-образным сечением магнитное поле передаётся между катушками лишь в одну сторону. При этом магнитная взаимность остаётся нарушена до тех пор, пока вращается цилиндр.

Исследователи рассчитывают, что разработка может найти применение в области передачи энергии посредством магнитного поля.