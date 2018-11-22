Учёные открыли сахар, убивающий раковые клетки

В то же время исследователи предупреждают, что использовать его самостоятельно ещё рано.

Британские учёные открыли универсальное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким лекарством оказалась манноза — один из заменителей сахара.

В статье, опубликованной на сайте журнала Nature, говорится, что манноза не только предотвращает ожирение, но и замедляет рост опухоли и увеличивает эффективность химиотерапии.

— Опухолевые клетки потребляют огромные количества глюкозы, что можно использовать для уничтожения рака... Мы обнаружили, что раковые тельца не могут "переварить" маннозу, что замедляет их рост, но при этом не сказывается на нормальных клетках, — рассказал один из авторов статьи.

Исследователи также отмечают, что, несмотря на явную пользу, самостоятельно принимать маннозу людям с онкологией не стоит. Для того чтобы выявить влияние сахара на организм человека, потребуется не один год клинических испытаний.