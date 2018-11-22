В ДТП с цистерной и ледовозом во Вьетнаме погибло 6 человек — видео

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В ДТП с цистерной и ледовозом во Вьетнаме погибло 6 человек — видео

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После столкновения двух транспортных средств бензобак автоцистерны взорвался, и пламя охватило 19 домов.

В результате столкновения автоцистерны и ледовоза в провинции Биньфыок во Вьетнаме погибло шесть человек, сообщает Dan Tri International.

По предварительным данным, инцидент произошёл около пяти утра. После столкновения с транспортным средством, перевозившим лёд, бензобак автоцистерны взорвался, и пламя охватило не менее 19 домов.

Местное отделение полиции сообщило, что водитель бензовоза не справился с управлением.

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