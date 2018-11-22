Произошла массовая утечка личных данных пользователей Amazon

Инцидент произошёл не по вине юзеров, поэтому им не нужно менять пароли или предпринимать какие-то иные действия.

Личные данные некоторых пользователей сайта компании Amazon оказались в открытом доступе. Об этом информирует телекомпания CNBC.

Сообщается, что пользователи сайта получили электронные сообщения от компании, где та предупредила о том, что их адреса электронной почты были "непреднамеренно обнародованы из-за технической ошибки". По словам представителей компании, это произошло не по вине пользователей, поэтому им не нужно менять пароли или предпринимать какие-то иные действия.

В открытом доступе также оказались некоторые имена. В Amazon позже сообщили, что проблема решена и все пользователи проинформированы.

В Amazon не уточнили число пользователей, личная информация которых оказалась в открытом доступе, но подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались атаке и не были взломаны. По данным CNBC, узнав адрес почты, злоумышленники могут с помощью отправки на неё сообщений попытаться получить доступ к паролям пользователей Amazon.

Amazon — это крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через Сеть. Она была основана в 1994 году Джеффом Безосом, который, по данным Forbes, является сейчас богатейшим человеком в мире.