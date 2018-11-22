В Гватемале экс-военный приговорён к 5160 годам тюрьмы за массовые расправы

Алонсо призван виновным в убийстве 171 крестьянина во время 36-летней гражданской войны.

Экс-военный Сантос Лопес Алонсо, участвовавший в массовой расправе над мирными жителями в период гражданской войны 1960–1996 годов в Гватемале, осуждён на 5160 лет тюрьмы, хотя проведёт за решёткой не более 50 лет. Об этом информирует агентство ЭФЭ.

По данным суда, Лопес Алонсо входил в состав элитного спецподразделения армии, проводившего карательные операции против повстанцев. В декабре 1982 года он вместе с отрядом из 40 карателей участвовал в расправе над жителями местечка Дос-Эррес в муниципии Ла-Либертад. Они расправились с гражданами, подозреваемыми в краже оружия с армейского склада, хотя те не имели к этому отношения и никогда не принимали участия в повстанческом движении.

Изначально Лопеса Алонсо требовали осудить за убийство 201 крестьянина, но после рассмотрения дела признали виновным в расправе над 171 человеком. За каждую жертву ему дали 30 лет тюрьмы, ещё 30 добавлено "за преступления против человечности". Несмотря на более чем внушительный срок наказания, за решёткой преступник проведёт не более 50 лет — это максимальный срок заключения, предусмотренный УК Гватемалы.

Во время 36-летней гражданской войны в Гватемале погибли или пропали без вести около 250 тысяч человек. По данным правозащитников, в период противостояния произошло более 600 расправ над мирными жителями. Подавляющее число преступлений совершили военнослужащие и члены т.н. отрядов гражданской самообороны, оказывавших поддержку армии в проведении карательных операций.