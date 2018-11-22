Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной главы ГРУ

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Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной главы ГРУ

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: © РИА Новости/Вадим Савицкий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова, который ушёл из жизни 21 ноября.

— Сергей Шойгу от лица руководства военного ведомства выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Коробова Игоря Валентиновича, — сообщили в военном ведомстве.

Сегодня ночью стало известно о смерти генерал-полковника Игоря Коробова. Его не стало после тяжёлой и продолжительной болезни.

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