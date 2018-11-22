В Волгограде отменён концерт рэпера Хаски

В Волгограде отменили концерт рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов), который должен был состояться 23 ноября в клубе Royal Bar. Об этом сообщили РИА "Новости" представители площадки, где должно было пройти мероприятие.

— Да, отменён. Раскуплено около одной тысячи билетов, деньги будут возвращены в день запланированного концерта, — заявили в клубе, при этом не называя причины отмены.

Как писал ранее Лайф, рэпер Хаски накануне был задержан в Краснодаре во время выступления перед своими поклонниками.