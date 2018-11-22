Кожемяко назвал справедливым ввоз в ДФО праворульных иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС

Он отметил, что не было никакого смысла отдавать "дополнительные 30 тысяч рублей за кнопку, которая не везде работает".

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко назвал справедливым решение о введении для жителей Дальневосточного федерального округа временных правил по ввозу в Россию подержанных праворульных автомобилей без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом он заявил в комментарии, который распространила пресс-служба администрации края.

— Инициатива граждан услышана, правительство отреагировало и распространит это не только на Приморье, но и на весь Дальний Восток... Это абсолютно справедливо, поскольку завозят праворукие автомобили люди с небольшим достатком, и дополнительные 30 тысяч рублей отдавать за кнопку, которая не везде работает, смысла никакого не было, — сказал Кожемяко.

Государственная автоматизированная система ЭРА-ГЛОНАСС, модуль которой устанавливается обязательно с 2017 года на все продаваемые в России новые автомобили, обеспечивает оперативное получение данных о ДТП. Система автоматически связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки при необходимости.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил ввоз на территорию ДФО праворульных иномарок без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.