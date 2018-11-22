В московском метро отремонтировали 350 лестниц с 2013 года

До конца текущего года планируется обновить ещё около 100 лестниц на 25 станциях подземки.

В подземных переходах московского метро начиная с 2013 года отремонтировали 350 лестниц. Всего работы проводились на 135 станциях в разных частях города. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

— Ремонтировать лестницы, ведущие из подземных переходов метро в город, начали в 2013 году. Многие из них были повреждены из-за перепадов температур, осадков, а также нагрузок в связи с высоким пассажиропотоком, — рассказал глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что обновить удалось почти половину всех лестниц подземки. Отмечается, что при выполнении работ используются надёжные материалы: для ступеней — гранит, основание конструкций выполняется из бетона, также используются прочные металлические каркасы.

До конца года в московском метро отремонтируют ещё около 100 лестниц на 25 станциях. При этом вестибюли на время проведения работ закрываться не будут, так как ремонт будет проводиться по очереди, чтобы не создавать неудобств для пассажиров.

Добавим, что с начала года в метро Москвы отремонтировали 45 эскалаторов на 28 станциях.