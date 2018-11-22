Более тысячи столичных пар приурочили свои свадьбы ко Дню матери

В дни, предшествующие празднику всех мам, сотрудники московских загсов будут поздравлять матерей молодожёнов.

В Москве более тысячи пар решили сыграть свою свадьбу в канун Дня матери. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 25 ноября. Однако, поскольку по воскресеньям загсы не работают, московские дворцы бракосочетания приняли более тысячи заявлений на дни, предшествующие празднику, — 23 и 24 ноября.

— Специалисты загсов 23 и 24 ноября пожелают всем, кто приурочил свою свадьбу к одному из самых трогательных праздников, создать счастливую крепкую семью, в которой почитают старших, оберегают младших и не забывают самое дорогое на свете слово — мама, — рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Также она отметила, что московские пары часто стараются приурочить свою свадьбу к какому-либо празднику. Самыми популярными из них, помимо Дня матери, являются День святого Валентина, День семьи, любви и верности, Красная горка и День города.