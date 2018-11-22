"Издевательство". В Крыму отреагировали на приговор экс-депутату Ганышу в Киеве

В украинской столице его приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил РИА "Новости", что приговор бывшему депутату Владимиру Ганышу является издевательством.

— Это выглядит сегодня как издевательство. Ганыш был искренним сторонником Украины в Крыму. Это единственный человек, который упорно разговаривал на украинском языке, хотя разговорным является русский. Его за эту преданность наказали те самые националисты, — отметил Константинов.

Он также подчеркнул, что приговор суда показывает, что представляет из себя нынешняя киевская власть.

Ганыш был задержан СБУ при выезде из Крыма в Херсонскую область в 2015 году. Днепровский суд Киева приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Добавим, что осуждённый являлся депутатом крымского парламента до воссоединения полуострова с Россией.