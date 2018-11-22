Убийца чемпиона мира по кикбоксингу получил девять лет тюрьмы

Кроме того, частично удовлетворены иски потерпевшей на сумму два миллиона рублей.

Якутский городской суд приговорил убийцу трёхкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова к девяти годам тюрьмы. Об этом информирует пресс-служба суда.

Тело Макарова было обнаружено в лесу 5 ноября прошлого года. Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Обвинение предъявили жителю села Ой Хангаласского района Якутии Владиславу Степанову. Также был задержан мужчина 1966 года рождения, который, по мнению следствия, помогал спрятать тело. В отношении него возбуждено дело по статье "Укрывательство преступления".

— Судом подсудимый Степанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый Острелин признан виновным в совершении преступления по ст. 316 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей. Частично удовлетворены иски потерпевшей на сумму два миллиона рублей, — рассказали в суде.

Степанов ранее признал вину частично, Острелин признал вину полностью.

Приговор суда ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Как сообщало следствие, убийство произошло в бане на участке Макарова: Степанов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с многодетным экс-спортсменом и несколько раз ударил его ножом. Затем Степанов попросил дядю помочь укрыть тело, и его закопали в снегу в лесу.

В результате убийства без отца остались семеро детей.