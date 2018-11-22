"Страна идёт к коллапсу". В Крыму заявили о неизбежности нового Майдана в Киеве

Столь негативные события в Незалежной могут привести к оттоку большого количества населения из страны.

Поступающие с Украины сигналы свидетельствуют о том, что страна неизбежно движется к новому Майдану. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

— Главная проблема на Украине — это проблема власти. Всё, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идёт к коллапсу и мы будем этому свидетелями, — отметил Константинов.

Парламентарий считает, что реализовано это может быть в виде очередного Майдана, в котором за остатки богатства сцепятся основные кланы. При этом столь негативные события в Незалежной приведут к оттоку большого количества населения из страны.

Напомним, пять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начался Евромайдан. Люди вышли на улицы Киева с протестом против отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Вскоре митинг перерос в столкновения, а затем — в госпереворот.