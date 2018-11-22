Автомобиль протаранил группу школьников в Китае, есть погибшие

Трагический инцидент произошёл в городе Хулудао китайской провинции Ляонин. Автомобиль, двигаясь по оживлённой магистрали, неожиданно вырулил на обочину, где врезался в толпу школьников. По данным Центрального телевидения Китая, погибли пять человек, ещё 18 пострадали. Водитель был оперативно задержан. Подробности выясняются.
Mainland media say five dead and 18 injured after a car smashed into a group of children in Huludao, Liaoning provincehttps://t.co/t2FNR7UGu0 pic.twitter.com/61KXU48NQ5— RTHK English News (@rthk_enews) 22 ноября 2018 г.
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