Автомобиль протаранил группу школьников в Китае, есть погибшие

Читайте также

Автомобиль протаранил группу школьников в Китае, есть погибшие

28

Трагический инцидент произошёл в городе Хулудао китайской провинции Ляонин. Автомобиль, двигаясь по оживлённой магистрали, неожиданно вырулил на обочину, где врезался в толпу школьников. По данным Центрального телевидения Китая, погибли пять человек, ещё 18 пострадали. Водитель был оперативно задержан. Подробности выясняются.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×