В этот день подают индейку в клюквенном соусе и сладким картофелем в качестве гарнира.

Военнослужащие армии США, несущие службу за границей, получили более 136 тонн индюшатины ко Дню благодарения, который отмечается 22 ноября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Правительство направило 9738 тушек индеек. Сообщается, что всего будет организовано более 270 праздничных ужинов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Логистику доставки угощения по всему миру прорабатывал специальный отдел Пентагона на протяжении шести месяцев.

Кроме того, Пентагон направил военнослужащим 35 тонн говядины, девять тонн ветчины, семь тонн сладкого картофеля, 30 тонн креветок, 36 тонн пирогов, 8 тонн тортов и более 29 тысяч литров эгг-нога — традиционного праздничного напитка на основе сахара, куриных яиц и молока с добавлением алкоголя.

День благодарения отмечается в США с 1621 года. Тогда первые поселенцы устроили пир в знак благодарности Богу за урожай и пригласили индейцев, которые принесли с собой птицу, названную впоследствии индейкой. По традиции, сформировавшейся позднее, её подают на стол в клюквенном соусе и сладким картофелем.