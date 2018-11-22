В России предлагают ещё жёстче наказывать за повторное вождение в пьяном виде

Сейчас суд в подавляющем числе случаев ограничивается обязательными работами, однако по новому документу отделаться таким образом не получится.

В России предлагают ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД Александр Быков.

По новому документу максимальный срок предлагается увеличить с двух лет до четырёх, а штраф до пятисот тысяч рублей. Также за нарушение исчезнет наказание в виде обязательных работ.

Быков подчеркнул, что реальный срок за управление ТС в пьяном виде без жертв дают крайне редко в связи с требованиями статьи 56 УК РФ, согласно которой лишение свободы не могут назначить человеку, совершившему впервые преступление небольшой тяжести.

Кроме того, эксперт отметил, что в настоящее время суды в подавляющем большинстве случаев назначают обязательные работы, хотя ответственность за подобные правонарушения должна предупредить более тяжкие последствия.