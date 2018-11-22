Сенатор Богданов досрочно сложил полномочия

Читайте также

Сенатор Богданов досрочно сложил полномочия

37

Виталий Богданов. Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

Сенатор от Курской области Виталий Богданов написал заявление о сложении полномочий, информирует РИА "Новости" со ссылкой на главу Комитета Совфеда по регламенту Андрея Кутепова.

По информации агентства, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для экс-губернатора Курской области Александра Михайлова. Ожидается, что Михайлова наделят полномочиями сенатора в конце ноября — начале декабря.

Александр Михайлов, возглавлявший администрацию Курской области с 2000 года, подал в отставку 11 октября. В этом месяце он получил мандат депутата облдумы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×