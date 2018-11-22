Госдума продлила заморозку накопительной пенсии

Депутаты Госдумы приняли правительственный закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии ещё на год. Согласно нынешнему законодательству, эта норма действует до 2020 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты россиян идут в страховую часть, таким образом они направляются на выплаты пенсионерам. Теперь эту норму продлили.

Кроме того, принятый Госдумой правительственный закон устанавливает, что Пенсионный фонд страны должен учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году. В ПФР должны будут исходить из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.