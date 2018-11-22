"Выглядит угрожающе". Милонов попросил главу МВД проверить рэпера Элджея

В письме министру внутренних дел депутат заявил, что сценический образ рэпера вызывает неоднозначную реакцию у родителей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева "провести комплексную проверку деятельности" рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк).

По словам Милонова, творчество и сценический образ популярного артиста вызывает неоднозначную реакцию у многих родителей. При этом он подчеркнул, что большую часть поклонников Элджея составляют малолетние дети и подростки.

— Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение: куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе, — приводит текст письма Колокольцеву РИА "Новости".

Напомним, в октябре был отменён концерт Элджея в Нижнем Новгороде по итогам проверки региональной прокуратурой.