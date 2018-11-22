Убили в собственном авто. В Подмосковье расстреляли бизнесмена

На месте обнаружили четыре гильзы и одну пулю, а на самой машине нашли семь дыр от выстрелов.

В подмосковном Видном в собственном авто застрелен предприниматель. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Московской области.

Следствие предварительно установило, что 21 ноября неизвестный произвёл несколько выстрелов в бизнесмена. На месте происшествия были обнаружены четыре гильзы калибра 9 мм и одна пуля. На водительской и пассажирской дверях зафиксировали семь следов от выстрелов.

По факту заведено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Следствие продолжается.