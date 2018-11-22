"Похоже на анекдот". Эксперт ответил на сообщения СМИ о "борщевичном бедствии"

Специалист напомнил, что в России растение распространилось после войны, когда начали строить громадные коровники и нужен был дополнительный корм.

Доктор биологических наук Сергей Ижевский прокомментировал сообщения немецких СМИ о "стихийном бедствии" в России, связанном с борщевиком, который якобы потом был завезён императором Александром I в Европу. Мнение эксперта приводит телеканал RT.

— Борщевик этот родом с нашего Кавказа, оттуда его завезли в Россию. Я впервые слышу о том, что борщевик связан с Александром I, это больше похоже на анекдот. Это результат интродукции и никакого отношения к Александру I не имеет. В Россию он попал после войны, когда начали строить громадные коровники и нужен был дополнительный корм. Он был на полях, под контролем, его выращивали, силусовали и использовали как корм, — отметил эксперт.

Борщевик — многолетнее растение из семейства зонтичных. Он считается одними из самых опасных среди растущих в РФ. Род борщевиков насчитывает примерно 70 видов.

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung заявила, что "борщевичное бедствие" в РФ в основном спровоцировано искусственно, поскольку во времена Сталина сорняк культивировали. Немецкие журналисты выразили мнение, что император Александр I оказал Европе "медвежью услугу", подарив борщевик министру иностранных дел Австрии Меттерниху.