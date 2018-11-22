Мягче, чем наждачка. В "Роскачестве" проверили туалетную бумагу и назвали худшую

Эксперты развеяли мифы о содержании в бумаге опасных веществ и зависимости безопасности продукта от количества слоёв.

Роскачество проверило туалетную бумагу 30 популярных у россиян марок стоимостью от 5 до 107 рублей за рулон. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В первую очередь эксперты проверили продукцию на содержание в ней свинца, хлора и других опасных веществ. В ходе исследования было установлено, что образы не только не содержат указанных веществ, но и хлора и формальдегида. Также отсутствуют токсичные элементы, что говорит о том, что участники эксперимента безопасны.

— Большинство добросовестных производителей стремятся к бесхлорной обработке первичного сырья. Они используют современные методы отбеливания по принципу ECF (Elemental Chlorine Free — то есть без элементарного хлора). Однако некоторые предприятия всё же ещё используют хлор, поэтому при покупке туалетной бумаги нужно искать в маркировке аббревиатуру ECF — она свидетельствует об отсутствии хлора в изделии, — отметил председатель Ассоциации специалистов бумажной отрасли Александр Чухлебов.

Эксперты также не нашли в тестируемых образцах каких-либо механических повреждений, складок, пятен, дыр и посторонних включений. Также удалось установить, что бумага не вызывает раздражений кожи и слизистой, красители и отдушки, которые используются в продукции, нетоксичны, а интенсивность запаха соответствует требованиям ГОСТа. Однако образцы торговых марок Lotus и Pero Ultracolor не прошли тестирование на оценку внешнего вида водной вытяжки, так как окрасили воду в разные цвета.

Специалисты Роскачества провели тест на впитываемость бумаги. Однослойная прошла проверку на капиллярную впитываемость, а многослойная — на поверхностную. Отмечается, что у всей однослойной бумаги зафиксирована высокая степень впитываемости, а лучший показатель у Veiro.

Многослойная продукция также достойно прошла испытания. Лучшей в тестировании на поверхностную впитываемость стала бумага торговой марки Maneki. Тем самым эксперты организации развеяли миф о том, что многослойная бумага впитывает лучше, нежели однослойная.

Проверку образцы также прошли и на мягкость. Сообщается, что к претендентам были установлены повышенные требования, а оценивались они по пятибальной шкале. Высшего балла удостоилась Zewa Exclusive ultra soft. Четвёрку получили сразу 13 образцов, три балла — 12 торговых марок, а четыре торговые марки получили двойки. Жёсткой эксперты назвали образцы "Б/Н", "Красная цена", "Лилия" и "Туалетная бумага из Набережных Челнов".

— Чем грубее бумага, тем больше шансов нанести микротравмы. Однако, как бы удивительно это ни звучало, многие попросту не умеют правильно пользоваться туалетной бумагой. Она предназначена не для вытирания, а для промокания. Многослойность, "пухлость" нужны для того, чтобы бумага хорошо впитывала, — отметил хирург Государственного научного центра колопроктологии Шароф Минбаев.

Специалистам удалось определить, какая бумага смывается быстрее всего. Победителем в данной категории стал образец Familia (8 с), а самой медленной стала бумага торговой марки "Лилия" (115 с). Впрочем, для данного образца это не является нарушением, так как она производится не по ГОСТу, а по ТУ.

Также были проверены ширина бумаги, площадь листа и длина рулона. 28 торговых марок прошли тест на соответствие по первому показателю. Меньше установленного минимума площадь листа оказалась у двух торговых марок — "Лента" и Soft, но, так как они производились не по ГОСТу, а по ТУ, это не считается нарушением. Однако сразу у 30 участников эксперимента выявлено несоответствие реального метража с указанным в маркировке.

По результатам исследований эксперты Роскачества признали туалетную бумагу марки Zewa Exclusive Ultra soft лучшей. Она получила высший балл. В тройку лидеров также вошли Familia и Papia. Любопытно, что аутсайдером стал самый дорогой образец — Lotus.

Таким образом, специалистам удалось развеять несколько мифов. Прежде всего они доказали, что в бумаге не содержатся опасные вещества, такие как свинец или хлор. Также удалось выяснить, что качественной может быть не только многослойная бумага, а произведённая из вторичного сырья продукция не является хуже, нежели из первичного.