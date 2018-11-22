Захарова обвинила США в развязывании грязной кампании вокруг выборов в Интерполе

Дипломат также отмечает грубое вмешательство со стороны Вашингтона в дела независимой международной организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с подачи Вашингтона была развязана грязная кампания вокруг выборов президента Интерпола.

— Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развёрнута с подачи США против кандидата от России, — пояснила дипломат.

Захарова поясняет, что было грубое вмешательство со стороны Вашингтона во внутренние дела независимой международной организации.

Как уже сообщал Лайф, кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола. В Совфеде уже заявили, что Прокопчук не стал главой Интерпола именно из-за истерии на Западе. В Кремле же выразили сожаления, что этот пост не достался российскому кандидату.