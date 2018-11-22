В Калининграде освобождена из СИЗО главврач роддома, где погиб младенец

Женщине запретили пользоваться телефоном, выходить в Сеть, а также установили ограниченное время прогулок.

Областной суд Калининграда отпустил под домашний арест до 14 января Елену Белую, которая исполняла обязанности главврача роддома № 4, где ранее погиб младенец, сообщает "Клопс".

На освобождении Белой из СИЗО настаивали как её адвокат, так и прокуратура.

Главврачу запретили пользоваться телефоном, выходить в Сеть. Также ей установили ограниченное время прогулок.

Как ранее заявляло следствие, главврач дала указание медперсоналу не давать новорождённому ребёнку дорогостоящее лекарство. Сообщалось, что врач распорядилась внести в историю родов запись о том, что ребёнок родился мёртвым.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов накануне обратился в региональное управление СУ СКР с просьбой смягчить меру пресечения Елене Белой.