В Калининграде освобождена из СИЗО главврач роддома, где погиб младенец

Областной суд Калининграда отпустил под домашний арест до 14 января Елену Белую, которая исполняла обязанности главврача роддома № 4, где ранее погиб младенец, сообщает "Клопс".
На освобождении Белой из СИЗО настаивали как её адвокат, так и прокуратура.
Главврачу запретили пользоваться телефоном, выходить в Сеть. Также ей установили ограниченное время прогулок.
Как ранее заявляло следствие, главврач дала указание медперсоналу не давать новорождённому ребёнку дорогостоящее лекарство. Сообщалось, что врач распорядилась внести в историю родов запись о том, что ребёнок родился мёртвым.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов накануне обратился в региональное управление СУ СКР с просьбой смягчить меру пресечения Елене Белой.
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