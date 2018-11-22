Требовали $50 млн за плагиат. Сатанисты выиграли суд у Netflix и Warner Bros

Всё дело в статуе Бафомета, которую использовали в нескольких эпизодах сериала без указания авторов скульптуры.

Американская Сатанинская церковь достигла соглашения со стриминговым сервисом Netflix и киногигантом Warner Bros. по иску на 50 миллионов долларов из-за сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

Как пишет The Guardian, сатанисты обвинили компании в использовании созданной ими статуи Бафомета в некоторых сериях шоу. Сообщается, что создатели шоу укажут их авторство в титрах эпизодов, которые уже отсняты и были показаны на платформе Netflix. Остальные детали соглашения не раскрываются.

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" вышел на Netflix в конце октября нынешнего года.