В Алма-Ате редакции нескольких СМИ эвакуировали после звонка о бомбе

В редакцию казахстанского телеканала КТК в Алма-Ате поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Из здания, расположенного на площади Республики, было эвакуировано около 100 человек, а прилегающая парковка была полностью зачищена от автомобилей. Затем оперативные службы проверили расположенные в этом здании редакции СМИ: это телеканалы КТК, НТК, ТРК "Мир", а также местное подразделение радиостанции "Европа плюс". Никаких опасных или подозрительных предметов в результате обнаружено не было.

В редакцию новостей КТК в Алматы поступил звонок о бомбе: идет эвакуация https://t.co/gRYFigeGhs pic.twitter.com/TLVB1PHKTG — kazpravda.kz (@kazpravda) 22 ноября 2018 г.

— Информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной. Люди возвращаются на свои рабочие места, — приводят слова представителей полиции местные СМИ.

Автора анонимного звонка сейчас ищут. Ему грозит ответственность за ложное сообщение о теракте.