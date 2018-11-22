В Алма-Ате редакции нескольких СМИ эвакуировали после звонка о бомбе

Читайте также

В Алма-Ате редакции нескольких СМИ эвакуировали после звонка о бомбе

421

В редакцию казахстанского телеканала КТК в Алма-Ате поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Из здания, расположенного на площади Республики, было эвакуировано около 100 человек, а прилегающая парковка была полностью зачищена от автомобилей. Затем оперативные службы проверили расположенные в этом здании редакции СМИ: это телеканалы КТК, НТК, ТРК "Мир", а также местное подразделение радиостанции "Европа плюс". Никаких опасных или подозрительных предметов в результате обнаружено не было.

— Информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной. Люди возвращаются на свои рабочие места, — приводят слова представителей полиции местные СМИ.

Автора анонимного звонка сейчас ищут. Ему грозит ответственность за ложное сообщение о теракте.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×