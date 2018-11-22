"Впереди много работы". В МИД РФ оценили ситуацию по мирному договору с Японией

Сейчас между двумя странами продолжается долгий и непростой переговорный процесс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что результаты переговоров по мирному договору между Россией и Японией не должны навредить интересам двух стран.

— Продолжается долгий и непростой переговорный процесс. Важно отдавать себе отчёт в том, что его результаты не должны вступать в конфликт с национальными интересами России и Японии, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что речь не идёт о конкретных договорённостях по определению сроков решения проблемы соглашения. Кроме того, официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что декларация 1956 года была подписана в конкретных исторических условиях и реалиях, а Токио в дальнейшем отказался от выполнения условий по документу. По мнению Захаровой, важно понять, как сегодня Япония трактует условия документа с точки зрения признания итогов Второй мировой войны в полном объёме.

— Очевидно, что впереди много кропотливой работы по укреплению взаимопонимания, доверия, создания нового качества российско-японских отношений, которое позволило бы решить самые трудные двусторонние проблемы, — подытожила Захарова.

Напомним, 14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос заключения мирного договора между двумя странами.