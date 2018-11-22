Щедрые души. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Оказалось, что россияне начинают готовиться к Новому году за месяц и планируют потратить на подарки большие суммы.

Почти треть россиян — 32% — готовы потратить на новогодние подарки близким более пяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом OneTwoTrip.

— Опрос показал, что россияне начинают подготовку к Новому году заранее и закладывают на подарки достаточно большие бюджеты. 9% респондентов готовы потратить на один подарок более 20 тысяч рублей, что превышает половину средней по стране заработной платы, — комментирует итоги исследования директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Не более тысячи рублей готовы потратить 15% опрошенных, от 1000 до 3000 рублей — 28%, от 3000 до 5000 рублей — 25%. При этом большая часть опрошенных начинает готовиться к празднику за месяц до него — 40%, в то время как лишь 6% опрошенных откладывают всё на последний момент.

Большинство опрошенных — 32% — планируют подарить своим близким какую-нибудь "приятную мелочь". Одежду, косметику и аксессуары будут дарить 18%, авиабилеты или путешествие — 14%, билеты в театр, на концерт или мастер-класс — 13%. Замыкают топ-5 популярных подарков деньги. Их собираются подарить 8% респондентов.

При этом лишь 3% опрошенных не планируют дарить своим близким хоть какой-нибудь подарок. А точку зрения, что лучший подарок делается своими руками, разделяют лишь 5%.