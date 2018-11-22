В Барнауле завели уголовное дело из-за травли мальчика в лицее

Буллинг наблюдался и в другое время, и в отношении иных учащихся, а обо всех инцидентах знало руководство учебного заведения, но никаких мер не принимало.

СУ СК России по Алтайскому краю завело уголовное дело о халатности после издевательств учеников одного из лицеев Барнаула над школьником. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Как установило следствие, группа подростков с сентября по ноябрь применяла физическое и психологическое насилие над 14-летним подростком. По данным СК, травля происходила и в другое время, и в отношении иных учащихся. Это было известно руководству учебного заведения, но никаких мер не применялось.

Мама школьника ранее сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что над её сыном систематически издеваются одноклассники, а на просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, отметив, что её ребёнок болезненно реагирует на "безобидные тычки и пинки".