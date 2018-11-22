Спустя 30 лет после ранения. В КБР хирурги выловили пулю из лёгких пациента

При этом боли, которые усиливаются при движении, мужчина начал испытывать только полтора месяца назад.

В Нальчике хирурги Республиканской клинической больницы (РКБ) Кабардино-Балкарии достали из грудной клетки пациента пулю, которая находилась там около 30 лет. Об этом сообщает официальный аккаунт медицинского учреждения в "Инстаграме".

Сообщается, что боли, которые усиливаются при движении, и дискомфорт в области грудной клетки пациент начал испытывать полтора месяца назад. После чего и обратился в РКБ. На рентгенограмме медики обнаружили инородный предмет, а после проведения компьютерной томографии было установлено, что он находится в плевральной полости.

В итоге малотравматичная операция позволила удалить пулю, а пациент уже выписан.