Друг Валдиса Пельша опроверг сообщения об экстренной госпитализации ведущего

Российский артист проходит полное плановое обследование перед длительной командировкой.

Друг Валдиса Пельша продюсер Табриз Шахиди в разговоре с Лайфом опроверг информацию об экстренной госпитализации ведущего. По его словам, никаких проблем со здоровьем у Пельша нет.

— Как обычно, перед длительными командировками (накануне восхождения на "Эверест" Валдис также проходил обследование) телеведущий проходит полное плановое обследование, так называемый полный чекап. С 27 ноября по 15 января Валдис [будет] в командировке в Антарктиде, на съёмках нового эксклюзивного проекта, — отметил Шахиди.

Ранее ряд СМИ заявил об экстренной госпитализации известного российского телеведущего.

Валдис Пельш — автор и ведущий многих документальных фильмов, в том числе "Вместе с дельфинами", "Люди, сделавшие Землю круглой", "Полярное братство". Также он получил известность, будучи ведущим программ "Угадай мелодию" и "Розыгрыш" и одним из основателей группы "Несчастный случай".