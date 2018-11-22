В Омской области проверят школу, в которой дети выжимали грязные тряпки в чай

Сами участники инцидента сообщили, что просто хотели пошутить и устроили инсценировку.

В Омской области прокуратура организовала проверку соблюдения санитарных норм после того, как в одной из соцсетей было выложено видео, на котором старшеклассники выжимали в чай грязные тряпки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Прокуратура Марьяновского района Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в одном из образовательных учреждений муниципального района, — говорится в сообщении.

Прокуроры также проверят распространённые в Сети сведения о возможных нарушениях образовательного процесса в школе.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором старшеклассники школы в Марьяновском районе Омской области выжимают в чай грязные тряпки, после чего на обед в столовую приходят учащиеся младших классов.

При этом, как заявили порталу "Новый Омск" в районном комитете образования, ребята просто хотели пошутить и устроили инсценировку. Как отмечается, из грязной посуды никто не ел. Со школьниками уже провели профилактическую беседу.