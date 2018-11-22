Захарова рассказала, для чего Норвегии понадобился скандал с GPS

По её словам, в Осло могли бы давно получить ответы на все интересующие их вопросы, однако никаких официальных запросов в российский МИД не поступало.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Норвегия могла использовать скандал, связанный с работой GPS во время учений НАТО Trident Juncture, для того, чтобы отвлечь внимание общества от инцидента с крушением фрегата ВМС страны.

— Трудно избавиться от впечатления, что эти нелепые истории потребовались главе норвежского Минобороны для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего обороты скандала, например, с новейшим фрегатом ВМС Норвегии "Хельге Ингстад", — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что, по данным системы идентификации судов, норвежский фрегат, оснащённый ракетным оружием, шёл с выключенным транспондером наперерез танкеру, с которым в конечном итоге столкнулся.

По мнению официального представителя МИД, у западных политиков появилась привычка обвинять Россию по любому поводу без доказательств и официальных комментариев, которые в Осло могли бы получить, если бы отправили соответствующий запрос. Но этого никто не сделал.

Напомним, Министерство обороны Норвегии обвинило Россию в помехах в работе GPS во время учений НАТО. Аналогичные обвинения высказал премьер-министр Финляндии. В Кремле ответили, что ничего не знают про помехи в системе GPS и вопрос надо адресовать в Минобороны РФ. Фрегат Helge Ingstad, о котором говорит Захарова, столкнулся с танкером 8 ноября. Через несколько дней после того, как судно было отбуксировано на отмель, оно полностью затонуло.