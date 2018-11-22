Всенародная любовь. Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием

Читайте также

Всенародная любовь. Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием

7

Николай Добронравов. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летним юбилеем. Глава государства пожелал лауреату Государственной премии СССР здоровья, вдохновения и бодрости духа.

— Вы нашли своё призвание в творчестве, снискали поистине всенародную любовь как автор замечательных, проникновенных стихотворений и песен, рассказывающих о любви и дружбе, вере и надежде, о мужестве и человеческом достоинстве, о славных, героических страницах истории нашей страны, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

К поздравлениям присоединился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил необыкновенный лиризм и любовь к Родине в произведениях Добронравова.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×