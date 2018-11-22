Экс-замгубернатора Вологодской области приговорили к восьми годам за взятку

За свою помощь он получил машину, квартиру, мебель, гаражный бокс и другое — на сумму около 17 млн рублей.

В Вологодской области бывшего заместителя губернатора приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Установлено, что в 2012−2016 годах чиновник помогал ООО "Вологодская ягода" положительно решить вопрос о предоставлении денежных займов. За свои услуги он получил взятку частями: трёхкомнатную квартиру в Вологде площадью 114 кв. м, автомобиль BMW X3, гаражный бокс, предметы мебели, интерьера и бытовой техники. Общая сумма составила 16,9 миллиона рублей.

В итоге суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере 84,7 миллиона рублей.