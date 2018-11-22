Самый милый арестант. Щенка отправили в тюрьму за "кусь" в адрес полицейского

Решение показалось многим жителям Объединённого Королевства несоразмерно суровым.

В Великобритании щенок чау-чау попал за решётку за то, что укусил за руку сотрудника полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Инцидент произошёл в графстве Нортгемптоншир. Четырёхмесячный щенок по кличке Бангл выбежал за ворота дома хозяев-банкиров Хэйс и оказался на дороге, не давая автомобилям проехать. Там его пытался поймать полицейский, но пёс укусил его в кисть руки и предплечье. Собаку отвезли в отделение и посадили в клетку. Животное может провести в заключении до девяти месяцев. Согласно уверениям стражей порядка, они действуют в соответствии с актом "Об опасных собаках" 1991 года.

Решение правоохранителей вызвало бурный протест среди мирных жителей. За шесть дней более 2,5 тысячи человек вступили в группу в "Фейсбуке", призывающую освободить Бангла. Хозяин собаки заявил, что уважает полицию, но считает такое решение избыточным. Он отметил, что его 15-летний сын настолько огорчился из-за разлуки с собакой, что его пришлось забрать из школы среди дня.

Держать щенка, не сделавшего ничего неожиданного или неприемлемого, учитывая все обстоятельства, в изоляции от 15-летнего мальчика во время рождественских праздников жестоко Дэвид Хэйс, хозяин собаки

По словам Хэйса, собака в клетке ощущает страх и стресс. Мужчина нанял адвокатов, чтобы те разобрались в происшествии.

Полицейские в ответ заявили, что, если бы пёс напал на ребёнка или спровоцировал аварию, реакция общества была бы иной, и обвинили зоозащитников в двойных стандартах. Сотрудник полиции, которого покусал чау-чау, серьёзно не пострадал, но был вынужден пройти осмотр, сделать прививки и принять курс антибиотиков.