"Нужны не болванки, а умные боеприпасы". Путин призвал развивать возможности ОПК

По словам главы государства, продукция в этой сфере должна быть высокого качества.

Президент России Владимир Путин на заключительном совещании по развитию Вооружённых сил РФ призвал расширять возможности Оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее заявление глава государства сделал в Анапе в военно-инновационном технопарке "Эра".

По его словам, продукция в этой сфере должна быть высокого качества.

— Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений, и потом — на что обращаю внимание: существенным образом экономят финансовые средства, — сказал президент.

Формирование в Анапе первого в истории ВС РФ военного инновационного технополиса "Эра" началось в конце 2017 года в соответствии с решением президента от 19 сентября.