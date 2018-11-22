Путину в Анапе подарили символ "новой эры"

Президент России Владимир Путин осмотрел военный инновационный технополис "Эра" на берегу Чёрного моря, в котором проводятся передовые исследования в различных областях, связанных с укреплением обороны, в том числе и области здравоохранения.

Пройдя по лабораториям центра, президент заглянул в электронный читальный зал. Здесь ему подарили статуэтку с логотипом центра.

Ранее Путин в Анапе на заключительном совещании по развитию Вооружённых сил РФ призвал расширять возможности Оборонно-промышленного комплекса.