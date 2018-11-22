Путину в Анапе подарили символ "новой эры"

Читайте также

Путину в Анапе подарили символ "новой эры"

78

Президент России Владимир Путин осмотрел военный инновационный технополис "Эра" на берегу Чёрного моря, в котором проводятся передовые исследования в различных областях, связанных с укреплением обороны, в том числе и области здравоохранения.

Пройдя по лабораториям центра, президент заглянул в электронный читальный зал. Здесь ему подарили статуэтку с логотипом центра.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

Ранее Путин в Анапе на заключительном совещании по развитию Вооружённых сил РФ призвал расширять возможности Оборонно-промышленного комплекса.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×