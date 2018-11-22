Начальника ГРУ Коробова похоронят на Троекуровском кладбище

Начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония состоится в пятницу, 23 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
— Прощание с генерал-полковником Коробовым и похороны пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище, — сообщили в силовых структурах.
Коробова проводят в последний путь под воинский салют. Его будет сопровождать рота почётного караула.
Сегодня ночью стало известно о кончине Коробова. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни. Пока назначен временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, им стал вице-адмирал Игорь Костюков.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени