Начальника ГРУ Коробова похоронят на Троекуровском кладбище

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Начальника ГРУ Коробова похоронят на Троекуровском кладбище

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Фото: © Википедия

В последний путь генерал-полковника проводят под воинский салют и в сопровождении роты почётного караула.

Начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония состоится в пятницу, 23 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

<p>Фото: © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12139806@egNews" target="_blank">М</a><a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12139806@egNews" target="_blank"><ins>инистерство обороны РФ</ins></a></p>

— Прощание с генерал-полковником Коробовым и похороны пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище, — сообщили в силовых структурах.

Коробова проводят в последний путь под воинский салют. Его будет сопровождать рота почётного караула.

Сегодня ночью стало известно о кончине Коробова. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни. Пока назначен временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, им стал вице-адмирал Игорь Костюков.

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