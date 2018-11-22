Путин поручил сократить циклы производства ракет и боеприпасов

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Путин поручил сократить циклы производства ракет и боеприпасов

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Владимир Путин. Фото: © kremlin.ru

Глава государства также отметил важность не только создания оптимальных запасов, но и организации их правильного и безопасного хранения.

Президент России Владимир Путин поручил рассчитать необходимое Вооружённым силам РФ количество ракет и боеприпасов и стремиться сокращать циклы их производства. Соответствующее заявление глава государства сделал на итоговом совещании с руководством Министерства обороны страны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

— Нужно чётко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны, — сказал Путин.

Глава государства также отметил важность не только создания оптимальных запасов, но и организации их правильного, а главное, безопасного хранения.

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