Роспотребнадзор сможет защищать интересы потребителей в суде

Таким образом, суды будут освобождены от необходимости рассматривать большое количество одинаковых исков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть законопроект о групповых исках в судах, что позволит сотрудникам Роспотребнадзора защищать интересы потребителей в суде. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании правительства Медведев предложил ввести новый порядок обращения в суды для группы лиц, рассмотреть их права, распределение судебных расходов, порядок ведения дел. Благодаря этому граждане получат возможность отстаивать свои интересы через уполномоченные лица без оформления нотариальной доверенности.

— Можно будет действовать уже без всяких нотариальных доверенностей, и представители Роспотребнадзора получат право защищать интересы потребителей в судебном процессе непосредственно, — сказал Медведев.

По словам премьера, возможность рассматривать коллективные иски уже существует и с помощью этого законопроекта люди смогут чаще пользоваться ей.