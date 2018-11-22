ОбеспЕчение или обеспечЕние? Путин поправил курсанта, который ошибся с ударением

В библиотеке военного технопарка "Эра" курсанты показали президенту России Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу электронную версию Толкового словаря живого великорусского языка Даля, открыв страницу со словом "обеспечение". Это привлекло внимание Путина и Шойгу, которые переглянулись и повторили это слово.

Но после, когда один из курсантов докладывал Верховному главнокомандующему, он также ошибся в произношении.

— Обеспе́чение, — поправил его президент.