Эксперты оценили идею запретить садиться за руль после приёма ряда лекарств

Они не исключают, что некоторые недобросовестные сотрудники ДПС воспользуются этой мерой, чтобы получить взятки.

Автоэксперты оценили идею ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам. В частности Сергей Асланян поясняет, что только хороший лабораторный анализ может показать, какой именно препарат применял водитель перед тем, как сесть за руль.

— Всё зависит от того, каким оборудованием будут пользоваться для выявления. По любой группе препаратов можно сделать аналог алкотестера, такого экспресс. Это делается для того, чтобы там, уже непосредственно на дороге, можно было получить с человека взятку в любом размере. Потому что всерьёз говорить о том, применял человек или не применял человек препараты, можно только по результатам хорошего лабораторного анализа крови, — подчеркнул Асланян в комментарии Лайфу.

Он также пояснил, что у лекарств, которые могут оказаться в списке запрещенных, существует огромное количество аналогов.

— И вот, элементная база, те самые химические соединения, которые лежали в основе этого препарата, они встречаются ещё в 25 тысячах других препаратов. Поэтому получается так, что, запретив какой-нибудь аспирин, ты запрещаешь тем самым ещё 500 других препаратов, прямо или косвенно имеющих отношение к его формуле, — добавил автомобильный эксперт.

Асланян также считает, что у сотрудников ГИБДД появится задача остановить любого водителя и проверить его, а в дальнейшем требовать с него большие суммы денег.

— Когда у тебя есть расширенный функционал для шантажа, ты имеешь возможность гораздо быстрее заработать на дачу, на квартиру, на машину, на любовницу, на шубу, на всё что угодно, — подытожил Асланян.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что правоохранительные органы вместо упорядочивания работы с наркоманами ограничивают лекарства, которые могут быть жизненно необходимы в разных ситуациях.

— Все запреты, они мешают врачам работать, а больным лечиться. Просто, на мой взгляд, правоохранительные органы перекладывают на медицину свою обязанность. Вместо того чтобы упорядочить всю работу с потенциальными наркоманами, ограничиваются лекарства, которые могут в какой-то ситуации помочь, — отметил Жемчугов.

В пример он привёл "Кодеин", который может помочь при коклюше, а также морфий, являющийся единственным противошоковым средством.