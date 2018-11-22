Путин даст ряд поручений кабмину после серии совещаний по "оборонке"

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Путин даст ряд поручений кабмину после серии совещаний по "оборонке"

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России по итогам четырёхдневной серии совещаний по развитию Вооружённых сил России даст ряд поручений российскому правительству. Об этом глава государства заявил на итоговом совещании по "оборонке".

— По результатам наших встреч правительству, министерствам, ведомствам будут даны соответствующие поручения, — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в ходе совещаний обсуждались главные направления строительства ВС России, а также реализации гособоронзаказа. Кроме того, определены шаги для развития оборонных производств и научных конструкторских центров.

Стоит добавить, что в рамках итогового совещания Путин поручил рассчитать необходимое Вооружённым силам РФ количество ракет и боеприпасов и стремиться сокращать циклы их производства.

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