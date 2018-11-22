В Кремле не исключили, что большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 20 декабря. Так он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о переносе заседания нижней палаты парламента на 19-е число из-за возможного проведения пресс-конференции.
— Не исключаю этого, когда придёт время, сообщим, — подытожил представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что Путин ответит на вопросы журналистов в декабре. Формат мероприятия будет традиционным.
В прошлом году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 14 декабря. Она продолжалась около 3 часов 50 минут.
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