Путин выразил соболезнования в связи со смертью начальника ГРУ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Игоря Коробова в связи с его смертью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам, — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что в последние дни Путин и Коробов не проводили отдельных встреч, но "у них был постоянный диалог как у Верховного главнокомандующего и руководителя одной из ведущих спецслужб".
Сегодня ночью стало известно о кончине Коробова. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни. Пока назначен временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, им стал вице-адмирал Игорь Костюков.
Коробова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 ноября.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени