Путин выразил соболезнования в связи со смертью начальника ГРУ

По словам представителя Кремля, в последние дни глава государства и Игорь Коробов не проводили отдельных встреч.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Игоря Коробова в связи с его смертью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в последние дни Путин и Коробов не проводили отдельных встреч, но "у них был постоянный диалог как у Верховного главнокомандующего и руководителя одной из ведущих спецслужб".

Сегодня ночью стало известно о кончине Коробова. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни. Пока назначен временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, им стал вице-адмирал Игорь Костюков.

Коробова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 ноября.