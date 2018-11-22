В Кремле не знают об идее Совфеда обновить условия применения ядерного оружия

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В Кремле не знают об идее Совфеда обновить условия применения ядерного оружия

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

В Кремле не знают о проведении какой-либо работы по корректировке перечня условий применения Российской Федерацией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Совсем недавно президент перечислял причины, которые могут стать основанием для применения ядерного оружия, что зафиксировано концептуально в Российской Федерации. Мне неизвестно о том, что сейчас идут какие-то обсуждения о дальнейшем совершенствовании этой аргументации, — ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос, как в Кремле относятся к такому предложению и действительно ли необходимо уточнять эти параметры.

В Совфеде накануне предложили Совбезу России подготовить новую редакцию "Основ политики РФ в области ядерного сдерживания", где определяются условия применения Москвой ядерного оружия, а также "принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия".

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