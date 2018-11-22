"Будет интересно". Путин в Крыму проведёт заседание Госсовета по майскому указу

По словам Пескова, лидер страны предметно обсудит этот вопрос с руководителями регионов.

Российский президент Владимир Путин завтра в Ялте проведёт расширенное заседание президиума Госсовета по реализации майского указа. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что формат мероприятия обещает быть весьма интересным.

— Завтра президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия", он проведёт расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе, — пояснил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что лидер страны неоднократно говорил о реализации майского указа с правительством, однако на этот раз он предметно обсудит этот вопрос с руководителями регионов.

Напомним, Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" после инаугурации 7 мая 2018 года.