Адвокат Хаски опровергла сообщения о возбуждении уголовного дела против рэпера

Адвокат рэпера Хаски Наталья Жданович опровергла сообщения СМИ о том, что в отношении её клиента возбуждено уголовное дело. По словам юриста, у обвинения недостаточно материалов для этого.

Как сообщает телеканал "360", краснодарский суд начал рассмотрение дела в отношении рэпера с учётом составленных ранее административных протоколов.

Ранее СМИ сообщали о том, что в отношении Хаски (Дмитрий Кузнецов) возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества, повлёкшего причинение значительного ущерба.