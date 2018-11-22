Адвокат Хаски опровергла сообщения о возбуждении уголовного дела против рэпера

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Адвокат Хаски опровергла сообщения о возбуждении уголовного дела против рэпера

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Фото: © VK/ Хаски

Адвокат рэпера Хаски Наталья Жданович опровергла сообщения СМИ о том, что в отношении её клиента возбуждено уголовное дело. По словам юриста, у обвинения недостаточно материалов для этого.

Как сообщает телеканал "360", краснодарский суд начал рассмотрение дела в отношении рэпера с учётом составленных ранее административных протоколов.

Ранее СМИ сообщали о том, что в отношении Хаски (Дмитрий Кузнецов) возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества, повлёкшего причинение значительного ущерба.

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