Массовая авария с пострадавшими в Италии. Столкнулись 25 автомобилей

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Массовая авария с пострадавшими в Италии. Столкнулись 25 автомобилей

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Автотрасса недалеко от итальянского города Сиена в Тоскане заблокирована из-за массовой аварии, произошедшей сегодня утром. По данным местных СМИ, там столкнулись сразу 25 автомобилей.

Не обошлось и без пострадавших. Три человека были экстренно госпитализированы с места аварии каретами скорой помощи, остальным помощь оказали на месте.

Причины произошедшего пока выясняются, работают все экстренные службы.

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