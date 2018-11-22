Массовая авария с пострадавшими в Италии. Столкнулись 25 автомобилей

Автотрасса недалеко от итальянского города Сиена в Тоскане заблокирована из-за массовой аварии, произошедшей сегодня утром. По данным местных СМИ, там столкнулись сразу 25 автомобилей.
#incidente #Siena #bettolle direzione Siena altezza #tavernedarbia. Fermi da un'ora! pic.twitter.com/gAf3EP3F7m— Gianni Quarato (@gianni_quarato) 22 ноября 2018 г.
Не обошлось и без пострадавших. Три человека были экстренно госпитализированы с места аварии каретами скорой помощи, остальным помощь оказали на месте.
Причины произошедшего пока выясняются, работают все экстренные службы.
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